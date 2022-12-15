Цыганова раскритиковала псевдоним своего коллеги SHAMAN

Певица Вика Цыганова хорошо относится к молодому исполнителю SHAMAN. Не по душе артистке его творческий псевдоним и настоящая фамилия - Дронов.

Исполнительница Вика Цыганова, будучи гостьей Ютуб-шоу "Алена, блин!", высказалась по поводу своего коллеги SHAMAN.

Не по душе артистке сценический псевдоним певца. Она убеждена, что православный человек не должен носить такое имя.

Настоящая фамилия Ярослава - Дронов, Цыганову также не устраивает в свете СВО. Виктория заявила, что российским бойцам не нужны дроны.