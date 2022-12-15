Эксперты объяснили все «за» и «против» клумбы на подоконнике

Одни из домашних растений требуют много внимания, а другие совершенно неприхотливы, и радуют цветением даже при поливе раз в полгода.

Рано или поздно многие задают себе вопрос: стоит ли заводить дома "зеленый уголок"? Некоторых пугает необходимость регулярного ухода, хлопоты с подготовкой грунта и подкормок, необходимости пересаживать растения и создавать им необходимые условия.

Но на самом деле домашние цветы бывают разными. Есть очень даже неприхотливые, которые нужно поливать всего раз в полгода. Просто нужно найти "свое" растение.

К слову, зелень дома приносит пользу, положительно влияет на физическое и психологическое состояние. Домашние растения имеют и некоторые целебные свойства. В частности, они повышают уровень кислорода в комнате.

Большая часть растений является натуральными увлажнителями воздуха. Впитывая воду через корни, растения испаряют ее через листья, насыщая тем самым атмосферу более насыщенными водяными частицами.

Норвежские ученые установили, что влагоотделение домашних растений снижает риск заболевания простудой, ангиной, кашлем. Чем влажнее воздух, тем меньше в нем живет и активничает вирус гриппа.

Опыты также показали, что многие растения не только производят кислород, но и впитывают углекислый газ и другие примеси и элементы, в том числе и токсичные для человека.

Согласно расследованиям Национального центра биотехнологической информации США, наличие в больничных палатах комнатных растений ускоряет реабилитацию, понижает давление, облегчает боль, снимает усталость.

Уход за растениями способствует быстрейшему выздоровлению, улучшает память и продлевает молодость.