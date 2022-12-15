Цыганова заявила, что ей жалко людей, которых обманула Пугачева

Виктория Цыганова не скрывает, что является поклонницей раннего творчества Аллы Пугачевой, но сейчас ей искренне жаль российских поклонников артистки.

Виктория Цыганова призналась, что является поклонницей раннего творчества своей коллеги Аллы Пугачевой, но концерты ее ни разу не посещала.

Артистка заявила, что ей жаль почитателей таланта Аллы Борисовны, которых та обманула, назвав "рабами и холопами".

Высказываться по поводу эмиграции именитой артистки в Израиль Цыганова не стала.