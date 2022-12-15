Деми Мур рассказала о приемах, помогающих ей красиво стареть

Шестидесятилетней звезде Голливуда ни за что не дашь ее возраст, она выглядит намного моложе своих лет.

Деми Мур, недавно отметившая свое 60-летие, призналась, что ее внешность - результат работы над собой, которую актриса начала еще в 49 лет, сообщает Рамблер. Какие меры для этого она принимает?

Избавление от негатива

Деми считает, что чувства и переживания отражаются на лице. Поэтому, чтобы выглядеть свежо и молодо, не нужно идти на поводу у негативных мыслей и эмоций. Их надо переживать, но не зацикливаться.

Грамотный уход

В попытке отсрочить старение многие женщины хватаются за разные омолаживающие средства. Мур придерживается иной стратегии: она уверена, что важнее найти хорошего косметолога, который сумеет подобрать индивидуальное средство.

Принятие себя

Сама звезда не считает, что выглядит как-то потрясающе. Она старается не сражаться со старением, а принимать и его, и все происходящие с лицом и телом изменения. Гармония в душе, по ее мнению, стимулирует гармонию внешнюю.

Умное фитнес-зеркало

Ради ролей актрисе приходилось налегать на спорт. Например, для подготовки к кинофильму "Стриптиз" Мур ежедневно бегала трусцой, занималась йогой и танцами, прибегала к силовым нагрузкам. А чтобы сняться в ленте "Солдат Джейн", тренировалась по два часа ежедневно.

Но в обычной жизни Деми не жаловала тренажерные залы. Она обратилась к фитнес-зеркалу, перед которым занимается сама дома.