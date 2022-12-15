В штабе полиции Польши в Варшаве взорвалась посылка из Украины
2022-12-15 17:45
В столице Польши произошел взрыв в здании штаба полиции стран. Взорвалась посылка.
В здании штаб-квартиры польской Полиции в Варшаве взорвалась посылка, пришедшая из Украины.
Ее привез с собой из Украины главный комендант полицейского штаба. О пострадавших, кроме самого владельца посылки, не сообщается.
"В штаб-квартире польской полиции в Варшаве взорвался подарок, который главный комендант получил на Украине. Взрыв произошел рядом с кабинетом коменданта. Он ранен", - пишет МК.
Опубликовано: Николай Скира