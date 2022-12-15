В штаб-квартире полиции Польши взорвался полученный на Украине подарок

В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, полученный комендантом от украинских спецслужб.

15 декабря пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Польша на официальном веб-сайте сообщила о том, что вчера, 14 декабря, в штаб-квартире польских правоохранительных органов в помещении, примыкающем к кабинету Главного коменданта полиции, взорвался один из подарков, которые комендант получил во время своего рабочего визита на Украину 11-12 декабря от одного из руководителей украинских спецслужб.

В результате инцидента Главный комендант был госпитализирован в учреждение здравоохранения с лёгкими ранениями, также пострадал гражданский сотрудник Главного управления национальной полиции Польши.