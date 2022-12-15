Экс-разведчик США Скотт Риттер предупредил киевский режим о трудностях использования ЗРК Patriot, которые станут лёгкой мишенью для ВС РФ.

15 декабря офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил о том, что Киеву не удастся интегрировать в систему противовоздушной обороны Украины зенитные ракетные комплексы Patriot.

Риттер уточнил, что ЗРК Patriot будут изолированы, ввиду чего служащие Вооружённых сил Российской Федерации «их уничтожат довольно быстро».

Также отставной разведчик отметил, что управлению данным комплексом обучают только в Штатах, поэтому украинским бойцам придётся провести несколько месяцев в США, чтобы научиться использовать Patriot.