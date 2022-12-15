Взрыв в штаб-квартире польской полиции был выстрелом из подаренного Украиной гранатомёта

Польские СМИ заявили, что причиной взрыва в штаб-квартире полиции Польши является случайный выстрел из подаренного Украиной гранатомёта.

15 декабря польская газета Wyborcza, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщила о том, что причиной прогремевшего в Главном управлении полиции Польши стал выстрел из подаренного руководителем одной из украинских спецслужб гранатомёта, с которым «играли находившиеся в комнате сотрудники полиции».

Отмечается, что Главный комендант полиции Ярослав Шимчик в результате игры своих подопечных с гранатомётом лишился слуха, но спустя некоторое время он вернулся.