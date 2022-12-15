Эксперты объяснили, как корица помогает вернуть домашним цветкам свежесть и силу

Изготовленный на основе этой специи состав укрепляет иммунитет растения и является стимулятором корнеобразования.

Не все знают, что одно из средств, которое способно оживить домашние цветы, улучшить их рост, а также защитить от грибков - корица.

Подкормку на ее основе приготовить очень просто. Вносить ее нужно раз в месяц. Для этого смешать полчайной ложки специи с 2 литрами воды.

Если цветок ослаблен после зимы, лучше сделать настой. Для этого взять столовую ложку корицы на литр воды. Средство должно сутки настояться, а затем жидкость можно использовать.

Если замечены признаки болезни, корицу можно просто посыпать на листья.

Так же можно обработать и поврежденный стебель растения - это будет отличной антисептической обработкой.