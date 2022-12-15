Путин: надежды Запада на уничтожение экономики России не оправдались

Президент России Владимир Путин заявил, что тщетные надежды коллективного Запада на разрушения российской экономики не оправдались.

15 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о том, что «беспрецедентная санкционная агрессия» коллективного Запада не смогла разрушить экономическую систему России.

Путин отметил факт того, что разрушить надежды западных стран на крах российской экономики удалось благодаря совместной работе Правительства, Банка России и субъектов Федерации.