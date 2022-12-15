Арестович: запрет на российские учебники уничтожит науку в Украине

Советник офиса Зеленского Алексей Арестович раскритиковал идею о запрете российских учебников в Украине.

15 декабря советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в своём личном Telegram-канале прокомментировал законопроект, запрещающий использовать в науке и образовании книги на русском языке и делать на них ссылки.

Арестович убеждён, что принятие данного запрета «сделает невозможным изучение естественных наук» для украинцев, а также отметил факт того, что депутатам Верховной Рады «не хватает сил уже 31 год» на развитие книгоиздательства и перевода литературы с русского на украинский язык.