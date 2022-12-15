Анастасия Волочкова в очередной раз поделилась в соцсетях романом с мужчиной

Балерина рассказала своим поклонникам, что тайно обручилась с новым избранником.

В последнее время Анастасия Волочкова активно выкладывала в соцсетях счастливые фотографии на фоне шикарного автомобиля и с охапками роскошных белых роз.

Эти фото явно намекали на большие перемены в личной жизни балерины. Позже она не только призналась в том, что у нее новые отношения с мужчиной, но и объявила об их тайной помолвке.

По ее словам, это произошло спонтанно: избранник забрал ее из салона красоты и по дороге предложил обручиться.

Волочкова признается в том, что ее новый возлюбленный - великолепный человек.

Между тем его личность до сих пор остается неизвестной.

По некоторым данным журналисты предположили, что им может быть владелец мясного бизнеса, некто Артур, машина которого засветилась в кадре рядом с Анастасией.

Впрочем, сам бизнесмен отрицает какие-либо отношения с балериной.

Некоторые пользователи сети предполагают, что жениха у балерины и вовсе нет. А своим новым заявлением она просто старается оставаться в центре внимания поклонников.