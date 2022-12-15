На Даню Милохина в Оренбурге возбудили дело судебные приставы

Штраф в размере 15 тысяч рублей выписал Роспотребнадзор за то, что молодой человек не сдал ПЦР-тест. Но актер его так и не оплатил.

Судебные приставы в Оренбурге возбудили в отношении Дани Милохина административное производство, сообщает КП.

В региональном управлении ФССП дело завели в Центральном районе Оренбурга. Штраф в размере 15 тысяч рублей на блогера выписал Роспотребнадзор за то, что молодой человек не сдал ПЦР-тест. Но актер его так и не оплатил.

Приставы прибыли по тому адресу в Оренбурге, где Милохин прописан официально, чтобы вручить исполнительный лист. Сейчас в этой квартире проживает родственник Милохина.

"Срок добровольного исполнения пять рабочих дней, - уточнили в ведомстве. – Если он этого не сделает в заданные сроки, будет исполнено взыскание денежных средств на счетах Милохина в банках, а у него они имеются".

Это не первый штраф в отношении Дани Милохина, взыскиваемых с помощью приставов. Ранее с его банковского счета списывали неоплаченный штраф в ГИБДД.