Комнатные растения, которые приносят в дом счастье

Не многим известно, что отдельные комнатные растения способны притянуть к своему хозяину удачу, деньги и даже помочь построить надежную семью.

Растения, поддерживающие любовь и мир в семье:

Комнатные цветы могут стать настоящими помощниками в сохранении и поддержании теплых чувств между влюбленными.

Спатифиллум — цветы, которые символизируют супружеское целомудрие. Этот цветок любви приносит в дом мудрость и доверие друг к другу. Расположив его спальне, можно создать своеобразный защитный экран от неверности в браке. Этот цветок способствует гармонизации семейных отношений и притягивает счастье в дом. Паре, которая состоит в браке, спатифиллум позволит наладить взаимное уважение друг к другу и стать счастливыми родителями. Одинокий хозяин этого растения найдет свою вторую половинку.

Хозяйке цветка требуется грамотно следить за спатифиллумом. Необходимо обеспечить ему тепло и внимание. Лишь тогда растение раскроет собственные "волшебные" характеристики. Не следует передавать цветок в другие руки, в противном случае можно отдать частицу собственного женского счастья.

Мирт популярен в виде свадебного презента молодой паре. Считается, что семейная гармония не покинет жилище, в котором есть мирт, а пара будет жить в любви, мире и согласии. Если невеста вырастила этот цветок сама и на свадьбе подарила каждому гостю веточку растения, то ее брак будет удачным и долгим.

Для того чтобы мирт начал оберегать семейное счастье пары, он должен находиться в красивом горшке. Растение любит "слушать" в свой адрес слова благодарности за семейный уют, благополучие и финансовый успех. В ответ цветок будет еще больше помогать своим хозяевам.

Аихризон — привлекательное и интересное растение из категории толстянковых, достигает 0,3 м в высоту. Взрослый цветок напоминает небольшое дерево. В народе он известен как оберег домашнего очага. Это растение именуют «деревцем счастья», «древом любви». Аихризон часто используют в качестве подарка на новоселье: считается, что он притягивает в квартиру комфорт, мир и благополучие.

У растения довольно нестандартные листья – небольшие, мясистые, имеющие густой пушок. Желтоватые цветы в форме звезд напоминают небольшие солнышки, а само растение ассоциируется с весенней поляной, которая усеяна множеством одуванчиков. Размещать «деревце счастья» следует на подоконниках или у входа, чтобы оно поглощало отрицательную энергетику, способную проникнуть в жилье с улицы.

Узамбарская фиалка (сенполия) с давних времен считается оберегом для влюбленных. Сенполия формирует в жилье праздничную атмосферу, приносит своим владельцам чувство комфорта. Энергия фиалки притягивает здоровье, изобилие и успех – важнейшие факторы для поддержания семейного благополучия. Считается, что сенполия цветет лишь в семьях с благоприятной атмосферой. В жилищах, где часто ссорятся и конфликтуют, эти цветы увядают.

Растения с розовыми и красными лепестками помогают поддерживать здоровье. Голубые цветы способствуют появлению вдохновения. Белоснежные сенполии приносят в квартиру мир, чистоту, освобождают от угнетающих переживаний. Если имеются разногласия между супругами, белые фиалки успешно борются с ними. Также их рекомендуют располагать в детских комнатах.

Антуриум является мужским оберегом. Его называют «мужским счастьем», поскольку он благоприятно воздействует на потенцию мужчин. Цветок символизирует горячие любовные чувства, считается олицетворением мужественности и силы. Антуриум увеличивает влечение, повышает обоюдное притяжение между мужчиной и женщиной. Своему владельцу растение помогает добиться признания у противоположного пола, а в отношения с возлюбленной цветок приносит яркие эмоции и полную гармонию.

Этот цветок также называют «мужской верностью». Если он начал увядать, стоит присмотреться к поведению своего супруга, так как это сигнал о том, что у мужчины может быть увлечение на стороне. Антуриум нежелательно располагать под прямыми солнечными лучами.

Хойя во многих странах символизирует признание в любовных чувствах и используется в качестве своеобразной валентинки к празднику 14 февраля. Оптимальной зоной в квартире для него является спальня. Приобрести это растение следует парам, которые мечтают о счастливой семейной счастливой.

Этот индийский цветок испускает нежнейший аромат с нотками запаха тюльпана, а внешне привлекает внимание соцветиями, созданными будто из воска. При этом за растением не требуется особого ухода.

Гибискус (китайская роза) является национальным символом Малайзии. У китайцев растение олицетворяет искусство. Этот цветок символизирует мир, взаимоуважение и страстные чувства. Если между супругами начала угасать страсть, совместное выращивание гибискуса поможет вернуть сильные эмоции друг к другу.

Если цветок находится в доме незамужней девушки, то считается, что она станет более привлекательной в глазах мужчин и приобретет множество поклонников.

Растение создает вокруг себя энергию движения. Оно впитывает лень и апатию и пробуждает способности к творчеству. Если хозяин гибискуса имеет какие-то комплексы или не уверен в себе, то растение придаст ему сил и бодрости.