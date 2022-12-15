Дмитрий Шепелев знает, как заинтересовать детей Новым годом
Они с женой каждый день кладут троим детям подарки в импровизированные новогодние носки.
Шоумен Дмитрий Шепелев рассказал, как они с женой Ектариной Тулуповой стараются создать в доме ощущение предновогодья.
Чтобы их дети - сын Дмитрия и Жанны Фриске Платон, дочь от первого Брака Екатерины Лада и их совместный ребенок Тихон - ощутили вкус волшебного праздника, родители каждый день делают им небольшие подарки.
Для этого они повесили на стене именные бумажные пакеты с фотографиями детей, имитирующие традиционные рождественские носки, и кладут туда что-нибудь интересное.
Что получают ребята в качестве сюрприза, телеведущий не рассказал. Но в любом случае, считают родители, интерес ребятни к волшебному празднику и ожидание самого Нового года определенно подогреты.
Опубликовано: Наталья Павлова