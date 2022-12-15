Форвард Аргентины Месси пропустил тренировку из-за проблем со здоровьем

Нападающий сборной Аргентины пропустил тренировку команды из-за дискомфорта бедра на кануне финала ЧМ в Катаре.

Нападающий южноамериканской команды, Лионель Месси не принял участие в сегодняшней тренировке своей команды. Изначально на поле тренировались запасные игроки. Основной состав занимался в тренажерном зале.

Ближе к концу тренировки на поле появился весь состав Аргентины, но Месси среди них не было. Предполагается, что звезда аргентинского футбола не до конца оправился от дискомфорта задней поверхности бедра, которую он ощутил в матче против сборной Хорватии.

В сборной Аргентины уверяют, что Месси сможет выйти на матч финала чемпионата мира против команды Франции.