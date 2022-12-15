Брюс Уиллис все хуже узнает родных и не воспринимает чужую речь
«Крепкому орешку» диагностировали болезнь головного мозга, при которой человек плохо говорит и с трудом воспринимает происходящее.
Эта болезнь носит название "афазия". Недавно стало известно, что состояние актера значительно ухудшилось, о чем сообщила западная пресса.
Еще не так давно он принимал участие в съемках. Но последние роли давались ему с огромным трудом: он постоянно забывал свои реплики, мог потеряться в кадре, подводил команду срывами съемки.
Поэтому "крепкому орешку" пришлось покинуть профессию и стать пенсионером.
Сейчас он проводит все свободное время в кругу большой семьи, в окружении пятерых детей и двух жен - бывшей и нынешней.
Брюс окружен любовью и заботой близких, единственное желание которых - чтобы любимый человек как можно дольше мог общаться с ними, будучи в здравом уме.
Все поклонники желают Уиллису, чтобы его болезнь не прогрессировала слишком быстро.
Опубликовано: Наталья Павлова