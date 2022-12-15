LRT: Литва планирует закупить у США РСЗО HIMARS на $495 млн

Власти Литвы планирую закупить у США РСЗО HIMARS на $495 млн, а также несколько типов ракет.

15 декабря литовское национальное радио LRT сообщило о том, что Вильнюс подпишет крупнейший в истории Вооруженных сил Литвы военный контракт на сумму $495 миллионов для закупки в Соединённых Штатах реактивных систем залпового огня HIMARS и ракет.

Отмечается, что Литовская Республика получит первые современные американские РСЗО HIMARS, а также нескольких типов ракет, предположительно, лишь в 2025 году.