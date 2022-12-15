Генерал Залужный: Украина готовиться к началу боев за Киев

Глава ВСУ Залужный рассказал о том, что ВСУ рассчитывают на оборонительные бои за Киев.

Командующий украинскими войсками генерал Залужный рассказал о том, как Вооруженные силы страны готовятся к зимнему периоду боевых действий.

По словам Залужного, Россия может начать свое наступление в период с конца января по март.

При этом, отмечает украинский командующий, страна готовится к тому, что будет необходимо вести оборонительные бои за Киев.

Что же касается наступательных действий, то для этого у Украины не хватает техники. Залужный заявил, что ВСУ необходимы 300 танков и 700 БМП.