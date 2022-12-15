Конгрессвумен Грин: власти США не думают о внешнем долге страны, помогая Украине

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что американские власти не думают о внешнем долге страны, снабжая Украину оружием и деньгами.

15 декабря член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в своём аккаунте Twitter заявила о том, что в правительстве Штатов «никому нет дела до американских налогоплательщиков», которые платят $1,5 миллиардов ежемесячно на оказание помощи киевскому режиму, и о растущем долге страны.

Конгрессвумен уточнила, что около $6,4 миллиардов долларов ежедневно добавляется к государственному долгу США, размер которого составляет уже $31 триллион, но Вашингтон по-прежнему снабжает Украину оружием и деньгами за счёт налогоплательщиков.