В США допустили, что Украина может остаться без военной помощи блока НАТО в решающий момент спецоперации.

15 декабря обозреватель американского журнала Newsweek Кэтрин Фунг заявила о том, что киевский режим умоляет коллективный Запад поставить ему дополнительное оружие для следующего этапа боевых действий на Украине, который Киев считает решающим, однако в настоящее время арсеналы стран Североатлантического альянса истощены.

Фунг отметила факт того, что запасы вооружения блока НАТО практически иссякли из-за оказания военной помощи Украине, о чём неоднократно сообщали западные СМИ, ссылаясь на высокопоставленных чиновников.