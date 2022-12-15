Reuters: Евросоюз согласовал девятый пакет антироссийских санкций

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники среди европейских дипломатов сообщает, что Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России.

Это произошло на саммите лидеров ЕС, который проходит в Брюсселе. К полудню завтрашнего дня планируется завершить все формальности.

Европейским лидерам не сразу удалось договориться о санкциях. На днях глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил о том, что санкционный пакет пока не согласован.

Более того, принятие санкций могло быть отложено, поскольку страны Балтии и Польша возражали против мер в отношении экспорта зерна из России.