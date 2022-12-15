Reuters: Евросоюз согласовал девятый пакет антироссийских санкций
2022-12-15 23:30
Агентство Reuters со ссылкой на свои источники среди европейских дипломатов сообщает, что Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России.
Это произошло на саммите лидеров ЕС, который проходит в Брюсселе. К полудню завтрашнего дня планируется завершить все формальности.
Европейским лидерам не сразу удалось договориться о санкциях. На днях глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил о том, что санкционный пакет пока не согласован.
Более того, принятие санкций могло быть отложено, поскольку страны Балтии и Польша возражали против мер в отношении экспорта зерна из России.
Опубликовано: Светлана Репина