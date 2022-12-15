Newsweek: НАТО может лишить Украину военной помощи в критический момент
2022-12-15 23:36
Издание Newsweek опубликовало материал обозревателя Кэтринг Фунг, которая считает, что в критический момент Украина может лишиться помощи НАТО.
Она напомнила, что украинские власти у Запада новые вооружения и утверждают, что наступает решающая стадия конфликта.
Между тем страны Североатлантического альянса испытывают серьезные затруднения с пополнением своих арсеналов.
В такой ситуации страны НАТО могут отказаться от увеличения поставок вооружений на Украину.
Опубликовано: Светлана Репина