Newsweek: НАТО может лишить Украину военной помощи в критический момент

APS
2022-12-15 23:36

Издание Newsweek опубликовало материал обозревателя Кэтринг Фунг, которая считает, что в критический момент Украина может лишиться помощи НАТО.

Она напомнила, что украинские власти у Запада новые вооружения и утверждают, что наступает решающая стадия конфликта.

Между тем страны Североатлантического альянса испытывают серьезные затруднения с пополнением своих арсеналов.

В такой ситуации страны НАТО могут отказаться от увеличения поставок вооружений на Украину.  

Опубликовано: Светлана Репина







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