Newsweek: НАТО может лишить Украину военной помощи в критический момент

Издание Newsweek опубликовало материал обозревателя Кэтринг Фунг, которая считает, что в критический момент Украина может лишиться помощи НАТО.

Она напомнила, что украинские власти у Запада новые вооружения и утверждают, что наступает решающая стадия конфликта.

Между тем страны Североатлантического альянса испытывают серьезные затруднения с пополнением своих арсеналов.

В такой ситуации страны НАТО могут отказаться от увеличения поставок вооружений на Украину.