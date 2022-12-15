В Израиле при раскопках нашли серебряный полушекель I века нашей эры

Чеканить такие монеты могла только верховная власть в Риме. Но его отчеканили повстанцы.

Находка была сделана при раскопках в Старом городе Иерусалима, к югу от Храмовой горы.

Археологи откопали под руинами здания времен Великого восстания серебряный полушекель, отчеканенный повстанцами 2000 лет назад.

Бронзовые и серебряные иудейские монеты номиналом в четверть, половину и один шекель чеканились во времена Первой иудейской войны, длящейся с 66 по 73 годы нашей эры.

В те времена они являлись символом иудейского освобождения от Рима.

На обнаруженной монетке с одной стороны находится изображение чаши, указан номинал и год чеканки, а с другой написано "Святой Иерусалим" и изображена ветвь с тремя плодами граната. Все надписи сделаны по-древнееврейски.

Такими монетами оплачивался ежегодный налог на богослужения.

Известно, что евреи не чеканили серебряных монет за весь период Римского правления вплоть до Первой иудейской войны.

Шекели времени Первой иудейской войны были единственными в своем роде. Деньги с таким названием Банк Израиля начал чеканить вновь лишь в 1980 году.