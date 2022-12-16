Ученые из Университета Монреаля обнаружили две экзопланеты, почти полностью состоящие из воды

Ученые из Университета Монреаля обнаружили две экзопланеты, у которых большую часть объема составляет вода.

Планеты вращаются вокруг красного карлика в созвездии Лиры на расстоянии 218 световых лет. Они входят в систему Kepler-138.

Ученые говорят, что впервые получили доказательства существования планет – водных миров. Они сделали свои выводы на основании сравнения массы и размеров планет с моделями.

При этом астрономы считают, что на обеих планетах температура выше точки кипения воды, поэтому их атмосфера, скорее всего, состоит из пара.