19FortyFive: российская подлодка «Варшавянка» вызвала переполох в ВМС США

Журналист издания 19FortyFive Питер Сучиу в своем материале пишет, что российская подлодка «Варшавянка» вызвала восхищение в ВМС США.

Это дизель-электрическое судно с высокой степенью скрытности, которая обеспечивается изоляцией двигателя от корпуса резиновым основанием.

Дополнительному подавлению шума способствует безэховое покрытие подлодки, сделанное из резины.

Подводные лодки этого типа отличаются высокой скоростью и способностью выявлять другие суда на расстоянии в 3-4 раза больше того, на котором обнаруживаются они сами.