19FortyFive: российская подлодка «Варшавянка» вызвала переполох в ВМС США
2022-12-16 00:25
Журналист издания 19FortyFive Питер Сучиу в своем материале пишет, что российская подлодка «Варшавянка» вызвала восхищение в ВМС США.
Это дизель-электрическое судно с высокой степенью скрытности, которая обеспечивается изоляцией двигателя от корпуса резиновым основанием.
Дополнительному подавлению шума способствует безэховое покрытие подлодки, сделанное из резины.
Подводные лодки этого типа отличаются высокой скоростью и способностью выявлять другие суда на расстоянии в 3-4 раза больше того, на котором обнаруживаются они сами.
Опубликовано: Светлана Репина