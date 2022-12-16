ТАСR: в Словакии парламент вынес правительству вотум недоверия

Информагентство ТАСR сообщает, что парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству страны, которое возглавляет премьер Эдуард Хегер.

Из 102 парламентариев, присутствовавших на заседании, за вотум недоверия высказались 78, еще 20 были против.

Ранее сообщалось, что Словакия направила на Украину 30 боевых машин пехоты БМП-1.

До этого украинские военные получили от Словакии гаубицы Zuzana 2.