Китайские и европейские физики создали первый в мире оптический компьютер

По скорости он превосходит полупроводниковые аналоги в миллион раз и может рекордно быстро обрабатывать информацию.

Новый компьютер создан на базе логических вентилей, работающих на оптических компонентах, которые взаимодействуют с поляризованным светом.

Его вычислительные блоки работают на частотах 10 терагерц.

До момента создания оптического компьютера объемы памяти и вычислительные мощности удваивались в течение каждых двух лет.

В последнее время транзисторы стали приближаться по размерам к атомам, и полупроводниковая электроника стала значительно медленнее развиваться.

Поэтому инженеры-физики пытаются заменить логические электронные цепочки световыми аналогами.

Но это непростая задача, поскольку пока нет надежных световых систем для хранения информации, и второй момент - сложно управлять движением света внутри миниатюрных чипов.