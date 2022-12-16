Университет Рутгерса: на ледяных экзопланетах может быть жизнь

Ученые из Университета Рутгерса после проведения расчетов выяснили, что на ледяных экзопланетах может быть жизнь.

Основным параметром обитаемости является наличие на планете жидкой воды. Причем там должно быть не слишком жарко, чтобы вода не испарилась, и не слишком холодно, чтобы она не замерзла.

По мнению ученых, на экзопланетах в зоне замерзания может присутствовать вода в жидком состоянии, поскольку источником тепла у них является ядро.

Из-за трения льдов о каменное дно и друг о друга может происходить таяние, а взаимодействие воды с горными породами и защит от радиации также считаются важными условиями для жизни.