Тело Петра I после его смерти не предавали земле целых 6 лет

К своим похоронам российский император готовился долгие годы. Он изучал опыт захоронения европейских королей.

Русский царь скончался 8 февраля 1725 года в тесной конторке Зимнего дворца.

Он не успел оставить завещания, но церемонию своих похорон подготовил заранее.

Дело в том, что прогрессивный император не желал, чтобы его хоронили, как всех российских царей - на следующий день после смерти.

Кроме того, он был приверженцем всего европейского, и хотел чтобы с ним простились по европейской, а не по старорусской традиции.

Для этого при жизни он старался посещать похороны всех живших в России иностранцев, а также, будучи в Европе, европейской знати.

Для себя он готовил похоронный обряд по образцу прощания с французскими королями.

Прощание с Петром I было организовано в Зимнем дворце. Его тело выставили в 200-метровой Печальной зале, стены которой были обтянуты черным сукном.

Вокруг гроба помещались его ордена, регалии и государственная символика.

По зале были расставлены деревянные скульптуры, а вот православных икон не было, что противоречило тогдашней традиции.

Забальзамированное тело царя пролежало в Зимнем дворце 42 дня, после чего 10 марта гроб был перенесен через лед Невы в Петропавловский собор в сопровождении 11 тысяч человек почетного караула.

В соборе с царем попрощались, символически кинув горсть земли на крышку гроба, но захоронен он не был.

Опускание гроба в землю затянули на долгих 6 лет, поскольку усыпальницу для императора, как и весь Петропавловский собор, еще достраивали.

Гроб в это время находился во временной деревянной часовне внутри достраивающегося собора.

В 1731 году восшедшая на российский трон племянница Петра I Анна Иоанновна приказала захоронить императора и его покойную супругу Екатерину у южной стены Петропавловского собора, перед алтарем.

Интересно, что императора невозможно эксгумировать - он захоронен так, что для изъятия его останков пришлось бы демонтировать весь Петропавловский собор.