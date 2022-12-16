Путин: экспорт российских товаров в ЕС за январь-сентябрь вырос в 1,5 раза

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в период с января по сентябрь нынешнего года экспорт российских товаров в Евросоюз вырос в полтора раза.

По его словам, санкции Запада не помешали росту показателя. В целом российский экспорт вырос за указанный период на 42%.

Помимо этого, зафиксировано увеличение торгового профицита в 2,3 раза до 138 млрд долларов.

Евросоюз по-прежнему импортирует товары из России, но сдерживает поставки своей продукции в страну. Путин предупредил, что так не может продолжаться вечно.