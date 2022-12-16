Вучич: Сербия направляет запрос в НАТО о возвращении сербских силовиков в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшее время в НАТО будет направлен запрос по поводу возвращения сербской армии и полиции в Косово.

Он сказал, что уже вечером 15 декабря такой запрос будет направлен в электронном формате, а утром следующего дня бумажный вариант будет передан командующему KFOR на административном переходе.

По словам Вучича, решение о направлении такого запроса приняли единогласно. Он напомнил, что документ соответствует резолюции 1244 Совбеза ООН.

Вместе с тем сербский лидер полагает, что командующий отклонит данный запрос.