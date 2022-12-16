Небензя объяснил, почему сейчас невозможно искоренить терроризм

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что пока террористов используют в геополитических целях, искоренить терроризм не представляется возможным.

По его словам, Россия убедилась в существовании такого подхода во время контртеррористических операций и борьбы с ИГ в Сирии.

Он также сказал, что террористов готовили в третьих странах, у них были спонсоры, которые снабжали их оружием и деньгами.

Иногда террористические организации даже пытались представить гуманитарными или оппозиционными силами.