Небензя объяснил, почему сейчас невозможно искоренить терроризм
2022-12-16 01:45
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что пока террористов используют в геополитических целях, искоренить терроризм не представляется возможным.
По его словам, Россия убедилась в существовании такого подхода во время контртеррористических операций и борьбы с ИГ в Сирии.
Он также сказал, что террористов готовили в третьих странах, у них были спонсоры, которые снабжали их оружием и деньгами.
Иногда террористические организации даже пытались представить гуманитарными или оппозиционными силами.
Опубликовано: Светлана Репина