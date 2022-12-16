Money: в следующем году западные страны ждет «нефтяной сюрприз» от России

Авторы материала, опубликованного изданием Money, считают, что в 2023 году Россия преподнесет странам Запада «нефтяной сюрприз».

По их мнению, в следующем году произойдет существенный рост цен на энергоносители.

В Международном энергетическом агентстве отмечают, что это произойдет из-за санкционного давления на Россию и сокращения нефтедобычи.

Свою роль в повышении цен сыграет и высокий спрос на нефть со стороны Китая. При этом к концу первого квартала производство в РФ может снизиться на 14%.