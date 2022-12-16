В Испании собираются разрешить аборты с 16 лет без согласия родителей

В Испании нижняя палата парламентам приняла законопроект, который разрешает девушкам делать аборт с 16 лет без согласия родителей.

За такой документ проголосовало 190 депутатов, против – 154. Еще пятеро парламентариев воздержались.

Теперь законопроект предстоит одобрить верхней палате испанского парламента – Сенату.

Министр по вопросам равноправия Ирен Монтеро заявила, что закон важен для обеспечения репродуктивных и сексуальных прав женщин.