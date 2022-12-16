В Испании собираются разрешить аборты с 16 лет без согласия родителей
2022-12-16 01:55
В Испании нижняя палата парламентам приняла законопроект, который разрешает девушкам делать аборт с 16 лет без согласия родителей.
За такой документ проголосовало 190 депутатов, против – 154. Еще пятеро парламентариев воздержались.
Теперь законопроект предстоит одобрить верхней палате испанского парламента – Сенату.
Министр по вопросам равноправия Ирен Монтеро заявила, что закон важен для обеспечения репродуктивных и сексуальных прав женщин.
Опубликовано: Светлана Репина