Вучич назвал условие, при котором Сербия поддержит санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна поддержит санкции против России, только если ее собственные интересы окажутся под угрозой.

Он отметил, что внешнее давление на Сербию с целью заставить ее поддержать антироссийские санкции продолжается.

По его словам, страна выдержит это давление и не присоединится к санкциям против РФ, если не возникнет угроза национальным интересам.

Вучич напомнил, что сама Сербия в 1990-х и 2000-х годах в течение десяти лет находилась под санкциями.