Ученые представили первую в мире установку для искусственного выращивания детей

Суррогатное материнство может стать невостребованным, потому что младенцев сможет вынашивать инкубатор.

Прогресс, как известно, не стоит на месте. Но никто и предположить не мог, что фантастика в очередной раз станет реальностью.

Компания EctoLife представила уникальную установку для искусственного выращивания плода, которая содержит 30 тысяч ячеек - именно столько детей в год в ней можно будет выносить.

Аппарат поможет тем женщинам и супружеским парам, которые по разным причинам не могут зачать и выносить собственного ребенка, вырастить его в инкубаторе без помощи суррогатной матери.

Разработчики обещают, что будущие родители смогут отслеживать рост и развитие своего малыша с помощью мобильного приложения.

Предполагается, что инкубатор обеспечит младенца необходимыми питательными веществами в соответствии с его индивидуальными потребностями, будет мониторить его физическое состояние и возможные аномалии развития во время вынашивания.

Кроме того, разработчики обещают, что плод будет получать нужное количество слов и звуков, которые обычно слышит ребенок в утробе матери.

Пока проект находится на этапе разработки, но многие уже выражают опасения по поводу его отрицательного влияния на традиционные семейные ценности.