Wyborcza: в штаб-квартире полиции Польши случайно выстрелили в потолок из гранатомета

Издание Wyborcza сообщает, что взрыв в главном управлении польской полиции был результатом выстрела из гранатомета.

Это оружие было подарено начальнику полиции во время его поездки на Украину. В результате случившегося командир полиции Ярослав Шимчик получил ранение.

Кроме того, был ранен один из гражданских сотрудников Главного управления. Его ранения оказались легкими, госпитализация не потребовалась.

Польша обратилась к Украине с просьбой дать пояснения по поводу взрыва этого подарка.