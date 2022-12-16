Wyborcza: в штаб-квартире полиции Польши случайно выстрелили в потолок из гранатомета
2022-12-16 02:46
Издание Wyborcza сообщает, что взрыв в главном управлении польской полиции был результатом выстрела из гранатомета.
Это оружие было подарено начальнику полиции во время его поездки на Украину. В результате случившегося командир полиции Ярослав Шимчик получил ранение.
Кроме того, был ранен один из гражданских сотрудников Главного управления. Его ранения оказались легкими, госпитализация не потребовалась.
Польша обратилась к Украине с просьбой дать пояснения по поводу взрыва этого подарка.
Опубликовано: Светлана Репина