Женский организм способен сам защититься от деменции, инсульта и рака мозга

И дело тут вовсе не в женских половых гормонах, а в количестве и расположении подкожной жировой ткани.

Американские ученые в ходе мониторинга заметили, что у женщин воспаления мозга отмечаются гораздо реже, чем у мужчин.

Сначала предположили, что дело тут в женских гормонах - эстрогенах. Но после проведенных исследований на самках мышей, ученые поняли, что это не так.

Оказалось, все дело в жировой ткани, которая у женского пола больше всего откладывается под кожей, чем в других местах.

Потеря именно подкожного жира приводит к росту воспалений мозга у женщин. Вот почему представительницам прекрасного пола противопоказано делать липосакцию.

Также проведенный эксперимент показал, что у пожилых женщин диета с большим содержанием жиров приводит к таким же воспалительным процессам в мозгу, что и у мужчин, а для молодых такая диета не опасна.

Медики отмечают, что женщинам правильнее следить не за пресловутым индексом массы тела, а за соотношением талии и бедер. То есть не за количеством жировой ткани, а за тем, где и сколько ее находится.