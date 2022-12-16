The Washington Times: демократы превратили Нью-Йорк в непривлекательное место

В издании The Washington Times опубликована статья о проблемах Нью-Йорка и других крупных городов США.

По словам автора, на улицах царит запустение и живет огромное количество бездомных. За 2021 год из города уехало 300 тыс. человек, еще столько же покинули его в этом году.

Высокие налоги и разгул преступности заставляют переезжать даже полицейских. В 2022 году из города уехал 831 сотрудник полиции.

Автор считает, что причина этой проблемы заключается в том, что демократических мэров не критикую за такие провалы, а республиканцев на их месте ожидали бы серьезные проблемы.