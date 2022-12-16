«Известия»: иномарок в России осталось на месяц продаж
2022-12-16 03:34
Издание Известия» со ссылкой на данные автодилеров сообщает, что на данный момент в России осталось 20-30 тыс. импортных автомобилей.
Такое количество будет продано примерно за один месяц, исходя из того, что в среднем автоцентр раньше продавал по 30 машин за месяц.
По словам Алексея Подщеколдина, главы совета директоров ГК «БН-Моторс» и вице-президента РОАД, дефицит новых авто в стране составляет как минимум 1,1 млн единиц.
Сейчас потребность в автомобилях обеспечивается за счет параллельного импорта.
Опубликовано: Светлана Репина