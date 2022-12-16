«Известия»: иномарок в России осталось на месяц продаж

Издание Известия» со ссылкой на данные автодилеров сообщает, что на данный момент в России осталось 20-30 тыс. импортных автомобилей.

Такое количество будет продано примерно за один месяц, исходя из того, что в среднем автоцентр раньше продавал по 30 машин за месяц.

По словам Алексея Подщеколдина, главы совета директоров ГК «БН-Моторс» и вице-президента РОАД, дефицит новых авто в стране составляет как минимум 1,1 млн единиц.

Сейчас потребность в автомобилях обеспечивается за счет параллельного импорта.