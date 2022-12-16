В Техасе истребитель F-35 разбился при вертикальной посадке

Цепочка инцидентов с самым современным американским истребителем F-35 продолжается, сообщают американские СМИ в пятницу, 16 декабря.

В четверг F-35B попытался совершить вертикальную посадку в техасском городе Форт-Уэрт, что привело к аварийной посадке.

На видео очевидца, распространенном через Twitter, видно, как самолет, стоимость которого составляет около 100 миллионов долларов, сначала медленно снижается в вертикальном полете. Однако при касании земли истребитель выходит из-под контроля. Машина становится не управляемой, а пилот выпрыгивает из своего высокотехнологичного катапультного кресла и приземляется на парашюте.

Катапультное кресло британской компании Martin-Baker сработало в экстремальных условиях «ноль-ноль», отметили специалисты, т.е. на нулевой высоте и нулевой скорости полета.

Производитель истребителя, крупнейшая оборонная компания Америки Lockheed Martin, подтвердила аварийную посадку в непосредственной близости от завода по производству F-35.

«Нам известно о крушении F-35B на совместной взлетно-посадочной полосе Объединенной резервной базы ВМС в Форт-Уэрте и известно, что пилот успешно катапультировался из самолета», — говорится в заявлении Lockheed Martin.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ заказало 35 истребителей-невидимок в версии F-35A, эти модели не имеют возможности вертикальной посадки. На нужды Люфтваффе будет затрачено 8,3 миллиарда евро, истребители поступят с боеприпасами и запасными частями.



