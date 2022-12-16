Американская актриса Джейн Фонда победила рак

Звезда Голливуда скоро отметит 85-летний юбилей. В этом году у нее будет еще один повод для торжества: ее онкология перешла в стадию ремиссии.

Два месяца назад актриса и гуру аэробики с горечью поделилась бедой: у нее обнаружили онкологию. Как напоминает Космополитен, у Джейн диагностировали неходжкинскую лимфому. Звезда, не откладывая, приступила к лечению и прошла курс химиотерапии.

«Мой онколог на прошлой неделе сказал, что рак перешел в стадию ремиссии и я могу прекратить химиотерапию. Это лучший подарок на день рождения!» — призналась Фонда.

Артистка подчеркнула, что четыре первых курса химиотерапии были легкими, но последний заметно отразился на ее теле: Фонде было трудно во всем. Любое, даже самое простое, действие требовало от нее невероятных усилий.

«Чувствую себя счастливой и удачливой. Я постоянно думаю обо всех, кто молился обо мне, посылал добрые пожелания. Уверена, всё это сыграло свою роль!», - подытожила Фонда.

Джейн ранее рассказывала, что ее форма рака "счастливая", так как 80 процентов пациентов выздоравливают. Звезда верила, что и сама войдет в это число.