Невестка Наташи Королевой показалась на публике в платье без нижнего белья

Бывшая стриптизерша Мелисса Волынкина подчеркнула свои пышные формы и продемонстрировала прелести.

Архип Глушко, сын певицы Наташи Королевой, два года в отношениях с экс-стриптизершей Мелиссой Волынкиной, сообщает Космополитен.

Избранница Архипа когда-то работала в одном из ночных клубов Москвы, зарабатывая по 800 тысяч рублей в месяц. Но после встречи со звездным наследником оставила шест.

Сейчас Мелисса трудится визажистом. Но время от времени демонстрирует свои прелести. На днях Архип с невестой появились на публичном мероприятии, и невестка Королевой для выхода в свет выбрала очень смелый наряд.

Мелисса выложила в соцсетях видео, где продемонстрировала очень глубокий разрез на синем платье. У девушки под ее эротичным нарядом явно не было нижнего белья.

Кадры с Мелиссой очень быстро разлетелись по Сети. Мнения подписчиков разделились: если одни критикуют избранницу Архипа за откровенный вид, то другие напоминают: ее будущий свекор Тарзан тоже стриптизер, причем позволяет себе намного больше.