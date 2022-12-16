По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы

Украинские СМИ сообщают, что в Киеве и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

В пятницу до полудня, 16 декабря 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что по всей территории Украины звучит сирена воздушной тревоги из-за угрозы «прилётов» со стороны ВС РФ.

Отмечается, что в некоторых украинских регионах власти превентивно отключают электроснабжение, чтобы «избежать масштабных повреждений в случае попаданий».

Помимо прочего, обозреватели «Страны» утверждают, что в Киеве, Харькове и Днепропетровской области прогремели мощные взрывы, работает система противовоздушной обороны.