В Киеве, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

Утром, 16 декабря, украинское интернет-издание «Страна» заявило о том, что в результате утреннего массированного удара по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики со стороны Вооружённых сил РФ зафиксированы «прилёты» в Киеве, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

На данный момент данную информацию «Страны» в своих Telegram-каналах подтвердили мэр Харькова Игорь Терехов, а также председатель Одесской областной государственной администрации Максим Марченко.