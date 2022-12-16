Знак судьбы: Волочкова раскрыла личность своего жениха

Балерина рассказала, что ее любимого зовут Дмитрий и он похож на российского императора Николая II.

По словам балерины, ее избранник бизнесмен, который специализируется на производстве десертов без сахара, сообщает Рамблер.

"Мой Дмитрий похож на Николая II, который изображен на фреске в моем доме в гостиной. Наверное, это знак судьбы", - считает Волочкова.

Балерина рассказала, что возлюбленный сделал ей неожиданный сюрприз.

Он пришел к звезде в костюме Деда Мороза.

Волочкова также уточнила: вопреки сплетням о тайной помолвке, свадьбы они пока не планируют.