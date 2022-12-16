«Грош цена»: Поплавская жестко раскритиковала Слепакова

Артистку возмутил баснословный размер налогов, которые комик не доплатил российскому государству.

Актриса Яна Поплавская очень жестко раскритиковала юмориста Семена Слепакова. Известный бард несколько месяцев назад эмигрировал в Израиль и начал негативно высказываться о России.

А теперь стало известно, что комик задолжал по налогам баснословную сумму. Он не заплатил государству почти 19 миллионов рублей. Эти цифры возмутили Поплавскую, и она высказала свое мнение в Telegram-канале.

«Позорно бежал, обсирает на всех углах родину, тусуется с такими же предателями за границей. Семен, мы ведь лично знакомы. Посмотри в глаза человеку, „на чьих фильмах ты рос“, разве можно подло поступать по отношению к народу, на котором ты заработал невообразимое состояние? Грош тебе цена и как артисту, и как гражданину, и просто как человеку», — написала артистка.

Слепаков улетел в Израиль весной нынешнего года. Юморист сначала сделал вид, что поехал туда на гастроли, но позже все-таки объяснился фанатам. На Землю Обетованную он перевез всю семью, включая 92-летнюю бабушку.

Больше всего комик разочаровал своих поклонников песней, где «юмористический» посыл направлен против России и ее жителей. Бард в ней называет соотечественников «терпилами» и безвольными людьми.