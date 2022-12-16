Эксперты объяснили, зачем забрасывать в теплицу снег и когда это делать

Снег в теплице обеспечивает несколько позитивных эффектов. Грунт не промёрзнет и не затвердеет, к тому же почва сохранит нормальную консистенцию и рыхлость.

Зачем некоторые дачники каждой зимой забрасывают в теплицы снег, в чем смысл процедуры? Ландшафтный дизайнер, ученый-агроном Анастасия Коврижных пояснила "БелНовости", что это важная и обязательная процедура, но нужно провести ее правильно.

Приступать к действию нужно тогда, когда морозы станут устойчивыми, а риск температурных перепадов будет минимален. Если эти условия не соблюдать, снег может быстро растаять, и это сделает манипуляцию бессмысленной.

Наиболее подходящий период для заполнения снегом парника - январь или февраль. Толщина снежного покрова в теплице должна быть от 0,4 до 0,7 метра. При этом утаптывать снег не нужно: он должен сохранять рыхлость.

Снег в теплице обеспечивает несколько позитивных эффектов. Грунт не промёрзнет и не затвердеет, к тому же почва сохранит нормальную консистенцию и рыхлость.

Кроме того, в земле останутся полезные микроорганизмы, корневая система растений получит защиту от низких температур. И к началу очередного дачного сезона грунт будет уже достаточно увлажнённым.