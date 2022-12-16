Путин 10 декабря приедет в Минск и обсудит с Лукашенко вопросы безопасности
2022-12-16 12:19
Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 декабря примет с визитом Владимира Путина.
19 декабря в Минске пройдет встреча белорусского президента Александра Лукашенко и главы Российской Федерации Владимира Путина.
"Путин 19 декабря прилетит в Минск. Во Дворце Независимости пройдут белорусско-российские переговоры на высшем уровне", - пишет Пул Первого.
При этом, отмечает российское информационное агентство РИА Новости, главы государств обсудят вопросы безопасности.
"Путин и Лукашенко 19 декабря в Минске обсудят безопасность", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира