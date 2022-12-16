Путин 10 декабря приедет в Минск и обсудит с Лукашенко вопросы безопасности

APS
2022-12-16 12:19

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 декабря примет с визитом Владимира Путина.

19 декабря в Минске пройдет встреча белорусского президента Александра Лукашенко и главы Российской Федерации Владимира Путина.

"Путин 19 декабря прилетит в Минск. Во Дворце Независимости пройдут белорусско-российские переговоры на высшем уровне", - пишет Пул Первого.

При этом, отмечает российское информационное агентство РИА Новости, главы государств обсудят вопросы безопасности.

"Путин и Лукашенко 19 декабря в Минске обсудят безопасность", - говорится в сообщении.

Опубликовано: Николай Скира







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